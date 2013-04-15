Янукович і Лукашенко домовилися про зустріч

Президенти України і Республіки Білорусь Віктор Янукович і Олександр Лукашенко домовилися на зустрічі в травні обговорити проблемні питання двосторонніх відносин.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента Білорусі.

Зокрема, як відзначили у прес-службі, глави держав під час телефонної розмови обговорили певні проблеми, які є в двосторонніх відносинах.

«Досягнута принципова домовленість про проведення в травні зустрічі на найвищому рівні, під часі якої будуть розглянуті ці питання», - повідомили у прес-службі.

Також О.Лукашенко і В.Янукович обговорили громадську ініціативу про створення Громадського руху Білорусі - України - Росії. За інформацією прес-служби білоруського Президента, це питання також стане предметом обговорення на зустрічі президентів.

Крім того, під час сьогоднішньої розмови глави держав відзначили успішний розвиток торговельно-економічних відносин між двома країнами.

Зокрема, йшлося про те, що за підсумками 2012 року білорусько-український товарообіг досяг рекордного рівня в 7,9 млрд дол. і порівняно з 2011 роком зріс на 27%.

«Для Білорусі склалося позитивне сальдо у розмірі 3,3 млрд дол. Успішно реалізуються масштабні двосторонні проекти у сфері паливно-енергетичного комплексу, виробничої кооперації, зокрема зі спільного складання техніки МТЗ, «Гомсільмаш», МАЗ, інших підприємств», - відзначили у прес-службі Президента Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, прес-служба Президента України за підсумками сьогоднішньої телефонної розмови між В.Януковичем і О.Лукашенком лише коротко поінформувала, що «глави держав обговорили питання двосторонньої співпраці».