ОПОРА позивається до Апарату ВР, вимагаючи показати зарплати нардепів

Громадянська мережа ОПОРА подала до суду на Апарат Верховної Ради України з проханням визнати протиправною відмову у наданні запитуваної інформації про посадових осіб Апарату.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ОПОРи.

«Верховна Рада відмовляється оприлюднити інформацію про посадових осіб Апарату та вказати розмір їхньої заробітної плати, посилаючись на те, що це є внутрішньоорганізаційний акт, який не підлягаю розголошенню», - говориться в повідомленні прес-служби.

Також зазначається, що 27 березня Громадянська мережа ОПОРА надсилала запит з проханням надати копію штатного розпису Апарату Верховної Ради України, включаючи усі його структурні підрозділи, чинного станом на дату надання відповіді, із деталізацією по структурних підрозділах та із зазначенням усіх посад Апарату Верховної Ради України та розміром заробітної плати щодо кожної посади Апарату Верховної Ради.