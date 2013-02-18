Опора: помічники депутатів ВР обходяться бюджету в 100 мільйонів гривень

На оплату роботи помічників-консультантів депутатів Верховної Ради України щороку витрачається понад 100 млн грн.

Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА.

В повідомленні зазначається, що у Верховній Раді працює 4 тис. 194 помічники-консультанти народних депутатів. Робота 1 тис. 269 осіб оплачується з державного бюджету, а 2 тис. 925 працюють на громадських засадах.

За даними ОПОРИ, кожен народний депутат щомісяця отримує 20 тис. грн (240 тис. грн на рік) на оплату праці помічників-консультантів. Крім того, 400 грн виділяється депутатам щомісяця на відрядження помічників. Загальна стаття витрат на кожен місяць становить 8 млн 880 тис. грн, а в межах року – близько 107 млн грн, зазначається в повідомленні.

Депутат самостійно визначає помічників-консультантів та їх статус: штатні чи на громадських засадах. За повідомленням ОПОРИ, у середньому на одного депутата Верховної Ради припадає 3 оплачуваних помічника та 7 «волонтерів». Враховуючи їхню кількість, середня місячна заробітна плата може становити 6 тис. 660 грн.

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Згідно з відповіддю Апарату Верховної Ради на запит ОПОРИ, найбільшу загальну кількість помічників має депутат фракції КПУ Микола Дзарданов – 31. Діяльність депутата Андрія Шипка (Партія регіонів) забезпечує 30 помічників. Віктор Бутківський, Сергій Гриневецький, Олександр Пресман, Іван Ступак (Партія регіонів) мають по 29 помічників-консультантів. Володимир Бондаренко (ВО «Батьківщина»), Едуард Леонов (ВО «Свобода»), Леонід Литвинов (Партія регіонів) – 28 помічників. Григорій Заболотний (позафракційний), Іван Кириленко, Віталій Німілостівий, Володимир Шульга (ВО «Батьківщина») – 27 осіб.

За даними ОПОРИ, найбільшу кількість оплачуваних помічників-консультантів мають депутати Сергій Міщенко (позафракційний), Василь Кравчук, Олександр Абдуллін (ВО «Батьківщина») – по 10 осіб. Тобто, ці депутати розподіли загальний фонд оплати праці (20 тис. грн/місяць) на таку велику кількість осіб.

В повідомленні сказано, що Апарат Верховної Ради відмовляється від надання інформації про імена, прізвища, по-батькові, засади працевлаштування помічників-консультантів народних депутатів, посилаючись на положення Закону України «Про захист персональних даних».

“ОПОРА вважає, що непублічність інформації щодо помічників українських депутатів загрожує принципам прозорої діяльності парламенту та створює передумови для використання їх статусу не за призначенням”, - підкреслюється в повідомленні.

ОПОРА закликає народних депутатів України самостійно оприлюднити перелік своїх помічників-консультантів та зазначити засади їх працевлаштування.