Азаров думає, що він успішно бореться з корупцією

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав прем’єр-міністр України Микола Азаров під час виступу у Верховній Раді, де розглядається питання довіри до Кабінету міністрів.

“Реально знаючи масштаби і застарілість корупційних ризиків, ми почали системно їх долати”, - сказав М.Азаров.

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Він наголосив, що прийнятий закон про боротьбу з корупцією, декларування доходів і витрат державних службовців, про державні закупівлі, про доступ до публічної інформації. “Всі кандидати на посади в публічній службі проходять спеціальні перевірки. Так протягом 2010-2012 років до кримінальної відповідальності було притягнуто біля 10 тис. осіб. Вдвічі більше, ніж за попередні роки. Чи задумувався хтось, що коли опозиціонери нагнітають істерію з приводу корупції, вони використовують ось ці факти і приклади, які реально виявлені урядом та розслідувані генеральною прокуратурою, МВС. Ці факти свідчать не тільки про масштаби корупції, а про масштаби її подолання”, - наголосив М.Азаров.

В той же час він зазначив, що у цій сфері ще багато роботи.