Азаров: цього року Україна купила в Газпрому у 8 разів менше газу, ніж рік тому

Прем'єр-міністр Микола Азаров запевняє, що Україна у 2013 році скоротила закупівлі російського газу порівняно з минулим роком у 8 разів.

“У поточному році ми купили у “Газпрому” у 8 разів менше газу, чим рік тому”, - сказав М.Азаров під час виступу у Верховній Раді.

Також прем'єр-міністр відзначив, що за 2012 рік Україна скоротила споживання імпортного газу на 12 млрд куб. м.

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Як раніше повідомляв УНІАН, Україна у січні-березні 2013 року скоротила імпорт газу порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 17% - до 7,1 млрд куб. м.

За даними Державної митної служби, Україна у січні-березні 2013 року імпортувала газу в грошовому вираженні на загальну суму 3,1 млрд дол.

Згідно з наданими даними, зокрема, імпорт газу у грошовому вираженні з Росії за 3 місяці 2013 року становив 3,055 млрд дол., з Білорусі - 27,662 млн. дол.., з інших країн - 12,611 млн дол.

Імпорт газу з Російської Федерації в загальному балансі становить 97,19%.