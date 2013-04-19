Єфремов: виходить, що опозиція працює на нас

До кінця цієї сесії Верховної Ради питання про відставку Кабінету міністрів більше не може порушуватися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам підкреслив лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.

“У регламенті написано, що ми маємо право порушувати питання про відставку уряду лише раз на сесію. Тобто, вже порушено питання, тому уряд може далі спокійно працювати”, - сказав він.

За словами О.Єфремова, “виходить, що опозиція працює на нас”. “В результаті того, що вони чогось не додумують, вони працюють на нас”, - додав він.

Водночас на запитання щодо звинувачень з боку КПУ у домовленостях між Партією регіонів та опозицією по голосуванню за питання відповідальності Кабміну, О.Єфремов зазначив, що їх щодня звинувачують у домовленостях то з комуністами, то з опозицією.

“У нас доля така - домовлятися з усіма. Тому, природно, ми домовляємося і отримуємо результат. Головне, щоб результат роботи був”, - сказав лідер фракції ПР.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 квітня, Верховна Рада не підтримала проект постанови «Про відповідальність Кабінету міністрів України».

За дане рішення проголосувало лише 190 (при необхідних 226 – УНІАН) із 362 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Із фракції Партії регіонів за відставку уряду не голосував жоден депутат. З фракції «Батьківщина» - «за» проголосували 88 із 95 членів фракції, «УДАР» - «за» 35 із 42-х, КПУ – «за» 21 із 32 депутатів, позафракційні - 10 із 32-х. Фракція ВО «Свобода» голосувала за відставку уряду у повному складі – 36 депутатів.

Постановою передбачалося прийняти резолюцію недовіри Кабінету міністрів України

Як відомо, згідно з законодавством, прийняття Верховною Радою резолюції недовіри Кабміну має наслідком відставку всього складу уряду.

Питання про відповідальність Кабміну не може розглядатися Верховною Радою більше ніж один раз протягом чергової сесії, а також протягом року після схвалення Програми діяльності Кабінету міністрів України.