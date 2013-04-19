Симоненко підозрює опозицію у змові з регіоналами

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам після завершення ранкового засідання ВР, на якому розглядалося питання щодо відповідальності КМУ.

“Ви зверніть увагу, і заздалегідь було ясно, що вони домовилися між собою по цьому голосуванню. Домовилися біло-голубі і помаранчеві”, - сказав П.Симоненко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 квітня, П.Симоненко заявив, що фракція голосуватиме за недовіру уряду.

Водночас, з фракції КПУ лише 21 депутат із 32 членів фракції проголосували за проект постанови «Про відповідальність Кабінету міністрів України».

Нагадаємо, за дане рішення проголосували лише 190 із 362 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

З фракції Партії регіонів за відставку уряду не голосував жоден депутат. З фракції «Батьківщина» - «за» проголосували 88 із 95 членів фракції, «УДАР» - «за» 35 із 42-х, позафракційні - 10 із 32-х. Фракція ВО «Свобода» голосувала за відставку уряду у повному складі – 36 депутатів.