В Азарова добрим словом згадали Леніна

У Полтаві міністр у справах сім'ї, молоді і спорту України Равіль Сафіуллін, у рамках загальнодержавного суботника, прибирав береги Ворскли від сміття.

Як передає кореспондент УНІАН, разом з ним на суботник вийшли губернатор Полтавської області Олександр Удовиченко, голова облради Іван Момот, мер Полтави Олександр Мамай та інші чиновники.

«Скоро ми відзначатимемо 100-річчя проведення таких суботників. До них можна ставитися по-різному. Можна по-різному ставитися до історичної постаті Леніна, - сказав Равіль Сафіуллін. - Але у будь-якому випадку започаткована ним традиція прибирати і саджати дерева - добра традиція»

«Сьогодні люди по всій Полтаві вийшли наводити лад, і це правильно, - зазначив О.Удовиченко. – Одним із головних завдань, серед іншого, ми ставимо ще відремонтувати сьогодні пам'ятні місця часів Великої Вітчизняної війни. Це наш святий обов'язок».

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Після прибирання берегів Ворскли чиновники відправляться до дендропарку, де також прибиратимуть територію в рамках суботника.

Начальник управління ЖКГ Полтавської ОДА Олександр Тонков заявив, що чиновники і представники ОДА і облради повинні прибрати берегову зону загальною площею близько 1180 метрів.

«Тут сьогодні працює вся облдержадміністрація, облрада і 158 чоловік молоді (студенти техуніверситету, аграрної академії і педуніверситету). Загалом, за попередніми даними, на сьогоднішній суботник на берег річки прийшли 785 чоловік», - сказав О.Тонков.