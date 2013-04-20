КНДР погодилася на переговори з Китаєм

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на японське видання Asahi Simbun.

Очікується, що Китай попросить Північну Корею або відновити переговорний процес у рамках шестисторонньої комісії, або розпочати прямий діалог зі США.

За інформацією видання, пропозиція від Пхеньяну надійшла у середині квітня. Від Китаю буде присутній Спецпредставник у корейських справах У Давей. Про точний час зустрічі не повідомляється.

Раніше КНДР відкинула китайську пропозицію про переговори. Більш того, дипломати, що працюють у північнокорейському посольстві у Пекіні, відмовлялися зустрічатися з китайськими чиновниками у принципі.

Є припущення, що КНДР пом'якшило риторику зараз після того, як президент Барак Обама двічі упродовж квітня заявив, що американці готові домовлятися з Пхеньяном. Ця обставина дозволила лідеру країни Кім Чен Ину зміцнити свої політичні позиції.

Навіть за умови відновлення діалогу повноцінні переговори між КНДР з одного боку і США і Японією з другого потребують чималого часу, зазначає видання.

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18 квітня керівництво КНДР виступило із заявою, в якій зажадало від США скасувати сфабриковану резолюцію РБ ООН про накладення санкцій. Крім того, Північна Корея також хоче, аби США прибрали свою ядерну зброю, розміщену, за твердженням Пхеньяну, в сусідніх з Північною Кореєю країнах.

Японія, Північна Корея і США мають домовленість про те, що будь-який діалог з КНДР можливий лише у разі відмови останньої від її ядерних амбіцій. Проте, наприкінці березня на з'їзді правлячої Робочої партії Кореї було вирішено одночасно зміцнювати економіку країни і розвивати ядерну програму.

Після цього ситуація в регіоні різко загострилася. У відповідь на чергове посилення санкцій з боку ООН Пхеньян пообіцяв завдати по США і Південній Кореї ядерного удару.