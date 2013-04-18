КНДР назвала умови переговорів з США і Південною Кореєю

У заяві, поширеній офіційним інформагентством КНДР, зокрема, говориться: «Якщо Сполучені Штати та їх маріонетка Південна Корея хочуть уникнути того, щоб на них обрушилася вся сила нашої армії і народу і по-справжньому бажають діалогу і переговорів, в першу чергу вони повинні скасувати сфабриковану резолюцію РБ ООН про накладення санкцій », передає Лента.ру.

КНДР також зажадала від США прибрати свою ядерну зброю, розміщену, як стверджує Пхеньян, у сусідніх з Північною Кореєю країнах.

Створення на Корейському півострові зони, вільної від ядерної зброї, заявили у КНДР, має розпочатися саме з виведення американського ядерного арсеналу з регіону.