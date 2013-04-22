Мер Черкас вирішив попросити у Януковича іншого губернатора

Як передає кореспондент УНІАН, про це С. Одарич заявив сьогодні під час прес-конференції.

За словами міського голови, він має достатньо аргументів для прийняття Президентом рішення про звільнення С. Тулуба з посади губернатора Черкащини. Крім того, на думку мера Черкас, нинішній начальник управління УМВС у Черкаській області Валерій Дерновий теж має покинути свою посаду.

Як повідомляв УНІАН, у Черкасах виникла політична криза в міській раді. 11 квітня депутати Черкаської міськради ухвалили рішення про розпуск виконкому і припинення повноважень заступників міського голови і керуючого справами. За це рішення поіменно проголосували 34 депутати. Через п’ять днів мер міста ветував це рішення. Після цього кроку мера, 19 квітня 32 депутати міськради підписалися під заявою до мера Черкас із вимогою скликати позачергову сесію міської ради 23 квітня з одним питанням у порядку денному - “Про дострокове припинення повноважень міського голови Одарича Сергія Олеговича”.

Для скликання позачергової сесії необхідно 20 підписів, а для оголошення імпічменту міському голові - 41 голос. У свою чергу мер Черкас С. Одарич сьогодні заявив, що він має право призначити сесію протягом 2 тижнів після отримання депутатського звернення. Він також повідомив, що проти членів його команди порушено або реанімовано ряд закритих кримінальних справ, що він вважає тиском на себе та членів своєї команди.