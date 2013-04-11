Міський голова Черкас звинуватив міськраду в інтриганстві

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Черкаської міськради з посиланням на С.Одарича, мера дещо здивував розпуск виконкому.

«Особливо причини розпуску, адже загалом претензії стосуються рішень, які приймав виконком минулої каденції. До того ж, некоректно виносити з–під поли подібні проекти, адже слід було попередити членів виконкому. Вони б змогли виступити, роз’яснити усі спірні моменти», - сказав С.Одарич.

За словами мера, можливі наслідки такого рішення – зупинка життя у Черкасах. Бо оперативне управління містом здійснює саме виконком, який збирається не рідше двох разів на тиждень, приймає рішення, надає дозволи.

На думку міського голови Черкас, “…очевидно, що каменем спотикання став міський голова. Усі ці постріли – це спроба «пограти м’язами». План у організаторів – вийти на 45 голосів (2/3 ради) аби зняти міського голову. Якщо підпишу це рішення, то буду пропонувати новий склад виконкому, адже у повноваженнях міського голови – виносити таку пропозицію. Але маю великі сумніви, що це рішення буде підписане”, – заявив мер.

С.Одарич говорить, що зараз утворилась цікава і ситуативна більшість у міській раді – це Партія регіонів, Батьківщина, Фронт Змін, УДАР, комуністи і соціалісти. Вони дружно і одностайно голосували з першої хвилини сесії.

За словами мера, депутатська група Вільних Демократів розпочинає формувати нову більшість. А ця ситуативна більшість буде постійно натикатись на внутрішні конфлікти і довго не протримається.

Як роз’яснив секретар Черкаської міськради Віктор Горкун, у мера є право протягом п’яти днів заветувати рішення. Якщо мер не підпише це рішення, то воно обов’язково включається в порядок денний наступного сесійного засідання і, для того щоб подолати це вето - потрібен 41 голос "за". Якщо вето не буде подолано, то рішення не набуває чинності.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 квітня, на черговій сесії депутати Черкаської міськради поіменним голосуванням прийняли рішення про розпуск виконавчого комітету та припинення повноважень заступників міського голови та керуючого справами.

За це рішення проголосували 34 депутати із 60.

У рішенні зазначено, що виконавчий комітет Черкаської міськради та його члени систематично порушують Конституцію та закони України. А останнє рішення виконкому стосовно проведення масових заходів у Черкасах, яке обмежило свободу зборів та їх проведення, викликало обурення серед представників партій та громадськості.

Крім того, цим рішення виконком безпідставно створив напругу в суспільстві, що призвело до масових акцій протесту. Крім того, депутати звинувачують виконком ще у низці рішень, прийнятих із порушенням законів. Міському голові Сергію Одаричу доручено у двотижневий термін підібрати нових членів виконкому міськради. За це рішення проголосували депутати фракцій Партії регіонів, “Батьківщини”, партії “УДАР” та Компартії.

Крім того, на сесії Черкаської міськради обрано нову лічильну комісію. «За» проголосувала більшість депутатів – 51 особа. Нинішнього голову комісії депутати від опозиції звинуватили у фальшуванні голосів.