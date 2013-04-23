Клюєв летить до Брюсселя

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в.о. директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

За його словами, програмою візиту передбачено зустрічі А.Клюєва з президентом Європейського парламенту Мартіном Шульцем, членом Європейської комісії, комісаром з питань торгівлі Карелом де Гухтом, спеціальними уповноваженими Європарламенту Петом Коксом та Александром Кваснєвським, а також із комісаром ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефаном Фюле.

Як сказав Є.Перебийніс, сторони планують обговорити актуальні питання співпраці України та Євросоюзу, зокрема, перспективи підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у контексті внутрішньополітичних процесів в Україні та прогрес у виконанні відповідних критеріїв, а також перспективи подальшого співробітництва України з місією Європейського парламенту за участю А.Кваснєвського та П.Кокса.