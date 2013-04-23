Клюєв летить до Брюсселя
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв 23-24 квітня здійснить робочий візит до Брюсселя.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в.о. директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.
За його словами, програмою візиту передбачено зустрічі А.Клюєва з президентом Європейського парламенту Мартіном Шульцем, членом Європейської комісії, комісаром з питань торгівлі Карелом де Гухтом, спеціальними уповноваженими Європарламенту Петом Коксом та Александром Кваснєвським, а також із комісаром ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефаном Фюле.
Як сказав Є.Перебийніс, сторони планують обговорити актуальні питання співпраці України та Євросоюзу, зокрема, перспективи підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у контексті внутрішньополітичних процесів в Україні та прогрес у виконанні відповідних критеріїв, а також перспективи подальшого співробітництва України з місією Європейського парламенту за участю А.Кваснєвського та П.Кокса.