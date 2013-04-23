Яценюк, Кличко і Тягнибок звернулися до голів політичних груп Європарламенту

11:13, 23 квітня 2013
Політика
1515 0

Опозиція вимагає від Януковича припинення політрепресій і звільнення Тимошенко.

Олег Тягнибок, Віталій Кличко і Арсеній Яценюк

Опозиційні фракції Верховної Ради України вимагають від Президента України Віктора Януковича припинення політичних репресій, звільнення лідера опозиції, екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, а також забезпечення її вільної участі у виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення трьох опозиційних партій до голів політичних груп Європейського парламенту сьогодні у Харкові після засідання Київського райсуду Харкова у справі ЄЕСУ зачитав захисник Ю.Тимошенко Андрій Кожем’якін.

“Ми, три опозиційні політичні сили заявляємо, що режим Януковича продовжує політичні репресії в Україні та не має наміру їх припиняти. Для припинення політичних репресій в Україні ми вимагаємо від Януковича, перше: негайно звільнити незаконно ув’язнену Ю.Тимошенко. Друге: негайно закрити всі сфальшовані проти неї абсурдні справи. Третє: забезпечити повну політичну та юридичну реабілітацію Ю.Тимошенко, не боятися її та надати їй можливість брати участь у виборах”, - йдеться у відкритому зверненні опозиційних партій.

На тему: Квасневський закликав владу й опозицію України об’єднатися заради спільної мети

А.Кожем’якін підкреслив, що Харків став символом політичних репресій в Україні, “бо режим Януковича обрав його містом, де незаконно утримується Ю.Тимошенко”.

Політик висловив переконання, що саме В.Янукович є організатором та замовником політичних репресій в Україні.

“Адресат наших вимог один — це Президент України Віктор Янукович. Тому що саме він є замовником, організатором та куратором політичних репресій проти Ю.Тимошенко”, - наголосив А.Кожкем’якін.

За його словами, це звернення до голів політичних груп Європейського парламенту підписали лідери опозиційних фракцій Арсеній Яценюк, Віталій Кличко та Олег Тягнибок.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter