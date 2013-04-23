Яценюк, Кличко і Тягнибок звернулися до голів політичних груп Європарламенту

Опозиційні фракції Верховної Ради України вимагають від Президента України Віктора Януковича припинення політичних репресій, звільнення лідера опозиції, екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, а також забезпечення її вільної участі у виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення трьох опозиційних партій до голів політичних груп Європейського парламенту сьогодні у Харкові після засідання Київського райсуду Харкова у справі ЄЕСУ зачитав захисник Ю.Тимошенко Андрій Кожем’якін.

“Ми, три опозиційні політичні сили заявляємо, що режим Януковича продовжує політичні репресії в Україні та не має наміру їх припиняти. Для припинення політичних репресій в Україні ми вимагаємо від Януковича, перше: негайно звільнити незаконно ув’язнену Ю.Тимошенко. Друге: негайно закрити всі сфальшовані проти неї абсурдні справи. Третє: забезпечити повну політичну та юридичну реабілітацію Ю.Тимошенко, не боятися її та надати їй можливість брати участь у виборах”, - йдеться у відкритому зверненні опозиційних партій.

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А.Кожем’якін підкреслив, що Харків став символом політичних репресій в Україні, “бо режим Януковича обрав його містом, де незаконно утримується Ю.Тимошенко”.

Політик висловив переконання, що саме В.Янукович є організатором та замовником політичних репресій в Україні.

“Адресат наших вимог один — це Президент України Віктор Янукович. Тому що саме він є замовником, організатором та куратором політичних репресій проти Ю.Тимошенко”, - наголосив А.Кожкем’якін.

За його словами, це звернення до голів політичних груп Європейського парламенту підписали лідери опозиційних фракцій Арсеній Яценюк, Віталій Кличко та Олег Тягнибок.