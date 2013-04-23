Кличко вимагає пустити його до Тимошенко

Лідер партії “УДАР” Віталій Кличко звернувся до голови Державної пенітенціарної служби та начальника Качанівської виправної колонії з вимогою надати йому як народному депутату можливість відвідати екс-прем’єра Юлію Тимошенко у лікарні «Укрзалізниці» у Харкові.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «УДАРу», за словами В.Кличка, «на жаль, неповна та часто суперечлива інформація представників Державної пенітенціарної служби України про стан здоров’я й умови утримання Тимошенко не викликає довіри. Сьогодні громадськість не знає ні про реальні умови утримання Юлії Тимошенко, ні про стан її здоров’я».