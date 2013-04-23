Кличко вимагає пустити його до Тимошенко
14:21, 23 квітня 2013Політика
641 0
Кличко вимагає від ДПтСУ надати йому можливість відвідати Тимошенко у лікарні.
Віталій Кличко звернувся до тюремників
Лідер партії “УДАР” Віталій Кличко звернувся до голови Державної пенітенціарної служби та начальника Качанівської виправної колонії з вимогою надати йому як народному депутату можливість відвідати екс-прем’єра Юлію Тимошенко у лікарні «Укрзалізниці» у Харкові.
Як повідомили УНІАН у прес-службі «УДАРу», за словами В.Кличка, «на жаль, неповна та часто суперечлива інформація представників Державної пенітенціарної служби України про стан здоров’я й умови утримання Тимошенко не викликає довіри. Сьогодні громадськість не знає ні про реальні умови утримання Юлії Тимошенко, ні про стан її здоров’я».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter