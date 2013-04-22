Кличко відповів Арбузову щодо «зрілості»

У Кличка заявляють, що все одно рано чи пізно «недолугий уряд Азарова - Арбузова буде відправлений у відставку, зокрема, і за “діяльність” віце-прем’єра Сергія Арбузова», - йдеться в повідомленні прес-служби партії.

В “УДАРі” зазначили, що "діяльність Арбузова, Курченка та їх соратників повинна стати предметом розслідування правоохоронними органами. Зокрема, щодо причетності до відмивання коштів з усіх “податкових ям”, розкрадання ПДВ, контрабанди нафтопродуктів, знищення нафтопереробної галузі України. Також слід з’ясувати за які гроші “молода команда”, про яку ще вчора в країні не чули, сьогодні скуповує спортивні команди та медіа-активи", - наголошують у партії.

Як повідомляв УНІАН, перший віце-прем'єр Сергій Арбузов заявив, що вважає відсутність лідера УДАРу Віталія Кличка у сесійній залі під час голосування за відставку уряду свідченням його політичної зрілості.