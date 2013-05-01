Хрещатиком йде 10-тисячна колона, міліція затримала чотирьох людей
11:01, 01 травня 2013Політика
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Працівники міліції затримали чотирьох активістів КУПРу, які на столичному Хрещатику намагалися пошкодити плакати прихильників КПУ, які рухаються на Майдан Незалежності з Бессарабської площі.
У плакати жбурнули фарбою
Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, серед затриманих - лідер КУПРу Сергій Мельниченко.
Він і троє товаришів жбурнули у плакати, які несуть у голові колони, фарбу.
Всього, за різними оцінками, у першотравневій демонстрації на Хрещатику беруть участь понад 10 тисяч осіб.
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