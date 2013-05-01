Хрещатиком йде 10-тисячна колона, міліція затримала чотирьох людей

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, серед затриманих - лідер КУПРу Сергій Мельниченко.

Він і троє товаришів жбурнули у плакати, які несуть у голові колони, фарбу.

Всього, за різними оцінками, у першотравневій демонстрації на Хрещатику беруть участь понад 10 тисяч осіб.