Євгенія Тимошенко: невідомо, скільки мама ще може протриматися

Про це вона сказала кореспонденту УНІАН телефоном із данського Борхольма, де брала участь у конференції лібералів Данії.

«Я, як дочка, дуже переживаю за її здоров'я та її життя. Вона вже 20 місяців не виходить на вулицю, не бачить сонячного світла, її здоров'я поступово її залишає. Вона може й не помічає цього, вона - дуже сильна людина й не показує цього, але для нас щодня її перебування там – вирваний день із життя. І незрозуміло, скільки вона ще може протриматися», - сказала Є.Тимошенко.

Вона нагадала, що під час свого останнього візиту професор німецької клініки «Шаріте» Карл Макс Айнхойпль заявив, що Ю.Тимошенко не зможе повністю одужати й відновитися без інвазивної терапії й, можливо, без операції.

У зв'язку з цим, Є.Тимошенко зазначила, що виступає, зокрема за те, щоб влада дозволила їй поїхати на лікування до Німеччини.

«Ті лікарі, які знаходяться під тиском, вони хоч і піклуються, але все-таки залежні лікарі, тому інвазивна терапія виключена в українській лікарні, тому я з особистих причин, звичайно ж, підтримую гуманітарне рішення», - сказала Є.Тимошенко.

Разом із тим, вона нагадала, що Ю.Тимошенко неодноразово повторювала, що не хоче виїжджати з України і йти на якісь переговори з владою.