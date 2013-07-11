Яценюку під час штовханини під Київрадою розбили окуляри
09:53, 11 липня 2013Політика
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Лідеру фракції “Батьківщина” у Верховній Раді Арсенію Яценюку під час штовханини біля приміщення Київради розбили окуляри.
Яценюку розбили окуляри
Як передає кореспондент УНІАН, про це розповів журналістам сам Яценюк.
“Вони зігнали сюди весь “Беркут” захищаючи свої народних депутатів. Один здоровий лоб десь метра два з гаком зловив дівчину, тому прийшлось з ним потягатись. Дівчину він відпустив, але окуляри постраждали”, - зазначив Яценюк.
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