Мін’юст: Україна повністю виконала рішення ЄСПЛ у справі Тимошенко

13:04, 18 липня 2013
Політика
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Україна повністю виконала рішення у справі «Тимошенко проти України», вживши заходів щодо недопущення у майбутньому порушень, про які йдеться в рішенні Європейського суду з прав людини

Мін’юст: Вирок Тимошенко не був предметом розгляду суду

Про це заявили у прес-службі Міністерства юстиції у четвер, повідомляє Радіо Свобода.

У відомстві нагадали, що суд констатував порушення прав Юлії Тимошенко під час обрання для неї запобіжного заходу.

«Новим Кримінальним процесуальним кодексом передбачена абсолютно нова процедура обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою, його оспорювання, змін, перегляду та продовження терміну такого утримання, що відповідає вимогам Конвенції та практиці Європейського суду», – сказано в повідомленні.

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У міністерстві зазначили, що зараз Тимошенко відбуває покарання на підставі вироку суду, який набрав законної сили і не був предметом розгляду ЄСПЛ.

«Таким чином, Україна повністю виконала рішення у справі «Тимошенко проти України», оскільки відсутні будь-які інші зобов’язання за цим рішенням», – підсумували у прес-службі Мін’юсту.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини днями розпочав розгляд справи щодо кримінального провадження проти колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко. Друга заява Тимошенко стосується її кримінального переслідування у зв’язку з укладенням договору купівлі-продажу природного газу.

Раніше, 17 липня, захисник екс-прем’єра Сергій Власенко заявив, що для виконання рішення ЄСПЛ влада України зобов'язана буде відновити статус, який мала Тимошенко до порушення її прав.

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