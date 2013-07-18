Власенко: 30 липня рішення ЄСПЛ щодо Тимошенко стане остаточним

Про це повідомляє офіційний сайт Тимошенко.

"Це відбудеться у тому випадку, якщо жодна із сторін не подасть апеляції, або після відхилення апеляції, або після задоволення апеляції. Таким чином, поки ще це рішення не набуло чинності", - сказав Власенко.

Захисник Тимошенко підкреслив, що влада України зобов'язана буде виконати рішення Європейського суду та відновити статус, який мала Тимошенко до порушення її прав відповідно Європейський конвенції. "До моменту порушення конвенції Юлія Тимошенко була вільною людиною. Кірєєв вчинив суддівське свавілля – саме такий термін використав Європейський суд. І Євросуд зазначив, що це суддівське свавілля відбувалося з політичних мотивів. Тому єдиний вихід, коли це рішення стане остаточним – це звільнення Тимошенко", - заявив він.

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Як відомо, 30 квітня Європейський суд з прав людини визнав незаконним та політично мотивованим арешт Тимошенко 5 серпня 2011 року у рамках судового розгляду так званої "газової" справи та подальше утримання під вартою. Відповідно до регламенту діяльності Європейського суду, влада України може оскаржити це рішення впродовж трьох місяців у Великій палаті цієї судової інстанції. Згідно з Європейською конвенцією з прав людини, контроль за виконанням рішення Євросуду покладається на Комітет міністрів Ради Європи. Одразу після оголошення рішення Євросуду країни Європейського Союзу, США та міжнародні організації закликали владу України негайно його виконати та звільнити Тимошенко.