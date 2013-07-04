Росія знову відмовилася від кримського полігону НИТКА

ВВС Україна про це повідомили у міністерстві закордонних справ України.

Наземний інженерно-технічний комплекс авіації (НИТКА) був побудований на початку 1980-х років біля курортного містечка Саки на заході Криму. Полігон, який імітує рухливу палубу авіаносця, призначений для відпрацювання техніки злету-посадки літаків морської авіації.

Раніше Росія з деякими перервами тренувала своїх пілотів в Україні, а нині будує власний тренувальний майданчик у Краснодарському краї.

Експерти, опитані ВВС, розходяться в думках щодо того, чи знадобиться український полігон іншим державам, крім Росії.

Джерело ВВС Україна в українському міноборони розповіло, що Росія відмовилася від тренувань, бо не схотіла платити дорожче за оренду полігону.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Україна ще минулого року начебто підвищила орендну ставку з 700 тисяч до 2 мільйонів доларів на рік, а Росія погодилась на нові умови.

Речник МЗС України Василь Зварич у коментарі ВВС Україна спростував повідомлення преси про те, що між Росією і Україною існують суперечки про суму орендної плати.

"В червні 2012 року російська сторона повністю розрахувалась за використання полігону у 2007 та 2010 роках", - сказав пан Зварич. Сума боргу складала 1 млн 373 тис. дол. США.

"Наразі питання щодо довгострокової оренди полігону російською стороною не стоїть", - додав речник міністерства, не уточнивши суму оренди.

У травні головнокомандувач ВМФ Росії Віктор Чірков заявив, що вже наступного року його країна взагалі може відмовитися від використання українського полігону, бо у місті Єйськ в Краснодарському краї майже готовий його аналог.

"Будівельні роботи у Єйську ідуть згідно з планом, добре і якісно. Зараз триває підготовка до налагоджувальних робіт. Я дуже сподіваюсь, що тренажер введуть у дію на рубежі 2013-2014 років", - сказав пан Чірков РІА "Новости".

А в 2013 році, за його словами, російські льотчики тренуватимуться безпосередньо на борту єдиного російського авіаносця "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов".

Тим часом в українському МЗС кажуть, що "на сьогодні сторонами проводиться планова робота щодо використання полігону у 2014 році" і триває підготовка до підписання відповідної угоди.

Росія не встигне добудувати полігон у Єйську до наступного року, а тому буде вимушена тренуватися в Криму на українських умовах, вважає керівник дослідницьких програм київського Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Сергій Згурець.

"Два мільйони – не ціна питання. Це для Росії кишенькові гроші. Це заяви, які до економіки мають відношення доволі опосередковано", - каже експерт.

Пан Згурець переконаний, що коли Росія таки добудує свій тренажер, кримський – занепаде.

"Ще мінімум роки три Росія тренуватиметься в нас. Після цього, не думаю, що в українського полігону є велике майбутнє, бо Індія та Китай будуватимуть свої", - сказав він.

Інший військовий експерт, директор севастопольського Центру сприяння вивченню геополітичних проблем Сергій Кулик налаштований більш оптимістично.

На його думку, український полігон ще доволі довго користуватиметься попитом, бо російський аналог запрацює нескоро.

"Публічні заяви Чіркова – це засіб політичного тиску на Україну. Треба враховувати, що спеціалісти, здатні побудувати такий полігон, живуть в основному в Україні", - каже експерт.

За його словами, навіть після того, як російський полігон технічно добудують, пусково-налагоджувальні роботи займуть стільки ж часу, як саме будівництво.

"І ще невідомо чим все це закінчиться", - каже експерт.

За словами пана Кулика, плани Індії та Китаю щодо власних полігонів ще більш віддалені.

Україна тим часом розглядає можливість надавати свій навчальний тренажер в оренду іншим державам.

У квітні 2011 року тодішній міністр оборони Михайло Єжель заявляв, що полігоном цікавляться Китай та Індія.

У березні цього року заступник міністра оборони Олександр Олійник підтвердив бажання України здавати полігон в оренду іншим країнам, однак за погодженням з Росією.

За його словами, вже 12-16 серпня Україна може провести в Києві переговори з Китаєм про використання тренажера. У ці дні в Україні відбудеться засідання українсько-китайської двосторонньої комісії з військово-технічної співпраці.

Росія користувалася полігоном НИТКА на умовах угоди з Україною, підписаною в 1997 році.

У травні цього року уряд подав на ратифікацію Верховній Раді зміні до цієї угоди.

У них йдеться про те, що інші країни можуть користуватися полігоном на підставі окремих домовленостей з Україною, погоджених з російською стороною "в частині визначення строків використання полігону, і без шкоди для цієї Угоди".

"При цьому Російська Сторона має пріоритет у визначенні строків використання полігону у своїх інтересах", - йдеться в законопроекті.

BBC Україна