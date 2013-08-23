Азаров обіцяє появу платних доріг вже "у найближчому майбутньому"
20:51, 23 серпня 2013Політика
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Уряд вивчає можливість будівництва в Україні платних доріг. Як повідомляє Урядовий портал, про написав прем'єр-міністр України Микола Азаров на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
Азаров: Платні дороги дозволять залучати додаткові фінансові ресурси
«Хочу повідомити, що кілька таких проектів ми вже розглядали в робочому порядку. Тому в найближчому майбутньому такі дороги почнуть будувати і у нас», - заявив Азаров.
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За його словами, комерційна експлуатація доріг дозволить залучити додаткові фінансові ресурси на ремонт діючих доріг та будівництво нових.
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