Азаров обіцяє появу платних доріг вже "у найближчому майбутньому"

«Хочу повідомити, що кілька таких проектів ми вже розглядали в робочому порядку. Тому в найближчому майбутньому такі дороги почнуть будувати і у нас», - заявив Азаров.

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За його словами, комерційна експлуатація доріг дозволить залучити додаткові фінансові ресурси на ремонт діючих доріг та будівництво нових.