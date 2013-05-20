В Україні побудують шість платних доріг

Про це повідомляє ForUm з посиланням на голову відомства Євгена Прусенка.

«Державною програмою активізації економіки на 2013-2014 рр.. передбачена підготовка конкурсної документації та проведення концесійних конкурсів щодо шести об'єктів. Я впевнений, що все це ми зможемо реалізувати», - повідомив він.

За словами Прусенка, йдеться про Велику Окружну дорогу навколо Києва, дороги Рівне-Броди-Львів-Краковець, Харків-Щербаківка, Одеса-Рені, Ульянівка-Миколаїв-Херсон-Крим і Новомосковськ-Крим.

Прусенко підкреслив, що ці проекти будуть готові не пізніше, ніж через рік і запущені тільки у разі, якщо це буде економічно доцільно.

«Платні дороги будуватимуться поруч з альтернативними безкоштовними. Ціна може скласти в рамках 30 копійок за кілометр для легкового автомобіля і до 1 грн - для вантажного», - повідомив він.

Голова «Укравтодору» підкреслив, що за попереднім аналізом, проекти потрібно запускати обов'язково. «Так, це буде в перший час навантаження на державний бюджет, однак ми і так залучаємо кредити, не маючи можливості їх виплачувати», - резюмував він.