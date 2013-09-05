Експерт: вступ Вірменії до МС засвідчив, що Кремль так просто Україну не відпустить

Росія таким чином дає знати Україні, що зробить усе можливе, щоб і її приєднати до цього об’єднання. Таку думку Радіо «Свобода» висловив експерт з питань Кавказу американського Фонду Карнегі Томас де Ваал.

«Приєднання Вірменії є завданням середньої важливості для Росії. Набагато важливіша мета, центральний для Росії елемент у проекті Митного союзу – участь України», – наголосив аналітик.

Де Ваал також відзначив, що особливої економічної доцільності у приєднанні Вірменії до Митного союзу немає, оскільки ця країна не має спільного кордону з іншими державами-членами об’єднання.

«Це підтвердження російсько-вірменського альянсу за рахунок європейських амбіцій Вірменії», – вважає експерт.

Як повідомляє Радіо «Свобода», в Адміністрації Президента Вірменії Сержа Саргсяна 4 вересня заявили, що країна все ж сподівається парафувати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом у той час, коли Президент заявив про її вступ до Митного союзу під проводом Росії.

Як заявив голова Адміністрації Президента Віген Саргсян, Вірменія намагатиметься пристосувати передбачені Угодою про асоціацію умови створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом так, щоб вони були сумісні з її членством у Митному союзі. Якщо ж це буде неможливо, Вірменія готова продовжувати політичний діалог із ЄС, заявив він, відокремивши економічний і політичний аспекти цієї співпраці.

Тим часом європейські політики нагадують, що асоціація з ЄС із зоною вільної торгівлі і повне членство в Митному союзі – «дві несумісні системи», як сказав у середу Лінас Лінкявічус, міністр закордонних справ Литви, яка зараз головує в Євросоюзі.

Посадовці Євросоюзу наразі офіційно не коментують оголошене 3 вересня рішення Президента Вірменії вступати до Митного союзу в той час, як досі Вірменія йшла курсом на європейську інтеграцію і наприкінці липня в основному завершила переговори про текст Угоди про її асоціацію з ЄС, включно зі створенням зони вільної торгівлі – очікували, що цю угоду парафують на саміті учасників програми ЄС «Східне партнерство» у Вільнюсі в Литві в листопаді.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня ц.р. стало відомо, що Вірменія має намір вступити до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану. Про це йдеться у заяві за підсумками переговорів президентів Російської Федерації і Республіки Вірменія Володимира Путіна і Сержа Саргсяна.

«Президенти підтвердили націленість Російської Федерації і Республіки Вірменія на подальший розвиток процесів економічної інтеграції на євразійському просторі. У цьому контексті Президент Республіки Вірменія Серж Саргсян заявив про рішення Республіки Вірменія вступити до Митного союз і зробити з цією метою необхідні практичні кроки, а в подальшому – брати участь у формуванні Євразійського економічного союзу», - зазначається у повідомленні.

При цьому про терміни вступу Вірменії до МС не повідомляється.