Євросоюз пояснив Вірменії ціну приєднання до МС

Про це заявили представники ЄС, повідомляє Лента.ру.

Зокрема, таку заяву зробив голова МЗС Литви (головуючої в даний час у Євросоюзі) Лінас Лінкявічюс.

«Виходить, вони не підпишуть договір про вільну торгівлю з ЄС, якщо таким буде їх вибір, - цитує його 15min.lt . - Ми поважаємо будь-який вибір країни, але країни не можуть підписати два договори з різними тарифними вимогами» .

Міністр додав , що вибір Вірменії означає «зниження рівня амбіцій з приводу співпраці з ЄС». Тему також прокоментував глава МЗС Швеції Карл Більдт. «Схоже, Вірменія вирішила вийти з переговорів про вільну торгівлю з ЄС і замість цього зблизитися з Росією» , - написав він у своєму твіттері. У іншому пості він зазначив, що республіка витратила кілька років на підготовку до угоди про асоціацію з ЄС - «а тепер віддала перевагу Кремлю».

Раніше заступник глави МЗС Вірменії Шаварш Кочарян визнавав, що вступ до Митного союзу завадило б планам республіки, що стосувалися угоди з ЄС про вільну торгівлю. При цьому чиновник підкреслював, що Вірменія не збирається усуватися від Росії і вступати до Євросоюзу.

Тексти угод по асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС Вірменія планувала парафувати (попередньо затвердити) на майбутньому саміті «Східного партнерства» - інтеграційної програми ЄС для країн колишнього СРСР. Цей саміт пройде в листопаді у Вільнюсі. Там, як очікується, може бути затверджено і угоду про асоціацію ЄС з Україною.

Ще у вівторок, 3 вересня, представник правлячої Республіканської партії Вірменії Галустов Саакян стверджував, що плани щодо парафування угоди про асоціацію з ЄС залишаються в силі. Правда, про це він говорив ще до того, як було офіційно оголошено про рішення Вірменії приєднатися до Митного союзу. Про намір вступити до МС президент Вірменії Серж Саргсян заявив у ході візиту до Москви, після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. Росія, що входить до МС, є для Вірменії найбільшим економічним партнером. У той же час ні з однією з країн Митного союзу (до якого також входять Білорусія і Казахстан) республіка не має спільних кордонів.