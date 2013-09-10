В Україні підробляють 5% ліків, що продаються в аптеках

Про це сьогодні повідомив народний депутат від партії БЮТ, член тимчасової комісії з розслідування діяльності Міністерства охорони здоров'я України Павло Петренко, повідомляє ТСН.

За його словами, лише за минулий рік через вживання підробок чи неправильне лікування препарати вкоротили віку сорок співвітчизників.

Проте у Міністерстві проблему бачать не у фальсифікаті, а у відсутності культури застосування медикаментів.

"Як ми застосовуємо препарат – колосальний об'єм фактів самолікування призвів до надколосального перекосу захворюваності та споживання ліків", - зазначив радник Міністра охорони здоров'я Віктор Чумак.

Проте, у тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради з розслідування діяльності МОЗ стверджують, що в законодавстві залишаються лазівки, через які навіть вилучені препарати можуть повернутися на ринок. Зараз в Україні обігом ліків займається дві служби: Міністерство охорони здоров'я реєструє, а Держлікслужба - надає сертифікати.

"Виходить перенавантаження, коли 2 різні органи займаються видачею. Одні видають сертифікат, другі реєстраційні посвідчення. Вона абсолютно не європейська. Тому що в Європі цими функціями опікується один орган. У Європі саме після створення єдиного регулятора вдалося не тільки зменшити кількість підробок на ринку, а й стабілізувати ціни на препарати", - зазначив Павло Петренко.