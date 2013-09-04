Україна вперше виділила кошти на лікування хворих на гепатит

Про це повідомив у Twitter віце-прем'єр-міністр Костянтин Грищенко.

Він написав: «Вперше буде виділено фінансування на відповідні заходи (Державну програму боротьби з гепатитами). Радий, що документ, над яким ми так багато працювали і проштовхували, підписано, за що окрема подяка громадським організаціям за підтримку наших зусиль і наполегливість. Це чудовий результат і досвід взаємодії влади і громадськості».

Як повідомив УНІАН голова пацієнтської організації ЮКАБ Дмитро Шерембей, Кабінет міністрів підписав Державну програму боротьби з гепатитами в Україні, виділивши цього року 33,2 мільйона гривень на лікування хворих на гепатит, і більша частина з цих коштів піде на закупівлю ліків для людей, що терміново потребують лікування за медичними показаннями.

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"Це прецедент для України, адже раніше сам факт епідемії гепатиту в Україні приховувався. За всю історію не була виділена жодної копійки на лікування людей, які вмирали від цієї хвороби. Зараз ми зробимо все, що від нас залежить, щоб добитися прозорого використання цих коштів і доступності лікування для тих, кому воно життєво необхідне», – відзначив Шерембей.

Виконавчий директор пацієнтської організації ЮКАБ Ольга Стефанишина закликала українців, «яким терміново необхідне лікування і яким відмовляли у лікуванні через відсутність ліків у лікарнях, звертатися до своїх лікарів, вимагаючи медикаментів, на які держава виділила кошти».

У ЮКАБ також повідомили, що Міністерство охорони здоров'я в особі Державного експертного центру України розробляє медичні стандарти для лікування гепатиту С - документи, за якими лікарі мають лікувати хворих. Саме від них залежать процедури і схеми лікування, а отже, їх затвердження в найкоротші терміни є критично важливим.

28 грудня 2012 року Президент України Віктор Янукович доручив Кабміну і особисто прем'єр-міністру Миколі Азарову забезпечити виділення додаткових коштів на лікування смертельно хворих українців.

Пацієнтські і громадські організації, зі свого боку, протягом останнього року намагалися привернути увагу Президента, народних депутатів, уряду і громадськості до цієї проблеми, оскільки до середини квітня у попередніх документах Кабміну не було жодної згадки про фінансування хворих. Саме після пацієнтської акції «Приречені» під стінами Кабміну в квітні Азаров доручив міністру фінансів Юрію Колобову і міністру охорони здоров'я Раїсі Богатирьовій під час підготовки змін до Закону «Про державний бюджет України на 2013 рік» передбачити витрати, необхідні для закупівлі ліків і виробів медичного призначення для лікування хворих на ВІЛ/СНІД і туберкульоз, і представити проект Державної програми лікування і діагностики вірусних гепатитів на період до 2016 року на розгляд уряду.

Сьогодні, за даними ЮКАБ, середній курс лікування гепатиту С в Україні досягає майже 100 тис. грн, що робить лікування майже недоступним для українців. Саме в результаті ухвалення Держпрограми і оптової закупівлі препаратів можливо добитися зниження цін і більшої доступності ліків для тих пацієнтів, які їх потребують. Так, наприклад, завдяки домовленостям уряду з фармацевтичними компаніями, курс лікування від гепатиту С в Єгипті коштує до 2 тис. доларів США.

Гепатит С – найбільш поширена епідемія в Україні. Приблизно 3,5 млн українців страждають на вірусні гепатити. Захворювання небезпечне тим, що заразитися ним можна у лікарні під час маніпуляцій з кров'ю, у стоматолога, у манікюрному салоні. Лікування є недоступним для більшості українців через його високу вартість. Один курс лікування коштує близько 15 тис. доларів на рік. За державні кошти ліки від гепатиту С для дорослих ніколи не купувалися.