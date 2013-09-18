Рада відмовилася працювати понаднормово, Рибак закрив засідання

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим спікер на деякий час продовжив засідання, щоб завершити розгляд питання про запровадження мораторію на закриття сільських шкіл.

Після цього Рибак поставив на голосування пропозицію, яка надійшла від депутатів “УДАРу”, про продовження сьогоднішньої роботи ВР до повного розгляду питань порядку денного.

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Проте ця пропозиція не набрала необхідної кількості голосів депутатів. Її підтримали лише 183 народних депутатів із 305, зареєстрованих у сесійній залі.