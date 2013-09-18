Рада захистила права домашніх тварин: купірувати хвости і видаляти кігті заборонять

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 355 народних депутатів із 405, зареєстрованих у сесійній залі.

Відповідний закон ратифікує Європейську конвенцію про захист домашніх тварин, укладену 13 листопада 1987 року у м. Страсбурзі, яка набирає чинності для України з першого дня місяця, що настає після закінчення шестимісячного строку з дати передачі на зберігання її ратифікаційної грамоти.

Як відзначається у пояснювальній записці, Європейську конвенцію про захист домашніх тварин розроблено в рамках Ради Європи з метою забезпечення захисту домашніх тварин та забезпечення гуманного поводження з ними. Безпосередньою метою конвенції є захист домашніх тварин, водночас деякі її норми спрямовані на захист життя і здоров’я людини. Конвенцію, за останніми, даними підписали та ратифікували 22 держави Ради Європи.

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Конвенція, зокрема, встановлює основні засади благополуччя та умови утримання домашніх тварин та визначає, що на будь-яку особу, що утримує домашню тварину, покладаються обов’язки. Зокрема: відповідальність за здоров’я та благополуччя, забезпечення догляду за твариною та приділення уваги з урахуванням потреб тварини відповідно до її виду й породи.

Також визначається, що особи, яким не виповнилося 16 років, не можуть придбати тварину без згоди батьків або інших осіб, які виконують обов’язки батьків.

Крім того, визначаються умови торгівлі, комерційного розведення та утримання тварин, регламентується діяльність притулків для тварин, визначаються умови здійснення хірургічних операцій над тваринами, а також випадки можливості присипляння тварин.

Водночас, Конвенція пропонує шляхи зменшення кількості безпритульних тварин, умови відлову, утримання та присипляння безпритульних тварин, а також передбачає створення інформаційних та освітніх програм з метою підвищення обізнаності й сприяння поширенню знань серед організацій та осіб, які здійснюють утримання, розведення, торгівлю домашніми тваринами.

Так, зокрема, у статті 10 Конвенції визначається, що хірургічні операції для зміни зовнішнього вигляду домашньої тварини або для інших нелікувальних цілей забороняються, зокрема: купірування хвоста; купірування вух; позбавлення голосу; видалення зубів і пазурів. Винятки із цих заборон дозволяються, лише якщо ветеринарний лікар уважає, що нелікувальні заходи є необхідними або з огляду на ветеринарно-медичні показники, або для користі будь-якої конкретної тварини; для запобігання розмноженню.

Стаття 12 визначає, що коли Сторона вважає, що кількість безпритульних тварин становить для неї проблему, вона вживає відповідних законодавчих та (або) адміністративних заходів, які необхідні для зменшення їхньої кількості у спосіб, який не викликає болю, страждань або пригнічення, яких можна уникнути.

Також Сторони зобов’язуються розглянути питання щодо забезпечення можливості постійної ідентифікації собак і кішок за допомогою спеціальних методів, під час застосування яких тварині спричиняються незначні біль, страждання чи пригнічення або не спричиняються взагалі, наприклад за допомогою татуювання, а також введення реєстру номерів тварин разом з прізвищами та адресами їхніх власників.