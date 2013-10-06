В Азарова переконують, що транзит газу через Україну надійний

Про це заявив віце-прем`єр-міністр України Юрій Бойко в ефірі телеканалу «Інтер».

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«Ми ведемо всі суперечки щодо цього контракту і дискусії, не порушуючи загального забезпечення транзиту російського газу до Європи, і не допускаємо яких-небудь речей, що могли б ускладнити життя європейців при тому, що ми перебуваємо в напруженій дискусії з російськими колегами. Транзит надійний, транзит здійснюється в повній відповідності з заявками, які подає і «Газпром», і європейські країни. Транзит і гарантії щодо транзиту дотримуються в повному обсязі», - заявив Бойко.

Він також повідомив, що через 2 тижні до українських підземних сховищ газу буде закачано достатній обсяг блакитного палива для проведення опалювального сезону і забезпечення транзиту газу з Росії до країн Євросоюзу.