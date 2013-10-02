Опалювальний сезон розпочався майже по всій Україні

Про це повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства (Мінрегіон).

Згідно з повідомленням, опалення в Україні вже подається в 14 447 закладів соціальної сфери: 5 816 дитячих садків, 6 114 шкіл і 2 517 лікарень. Тепло також почало надходити майже в 16 тис. житлових будинків.

У Києві, за інформацією Мінрегіону, вже опалюється 96% дитячих садків і 74% лікарень. При цьому в столиці поки що опалюється трохи більш як 10% навчальних закладів і лише 4% житлових будинків.

На тему: Азаров вимагає почати опалювальний сезон

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні уряду прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що опалювальний сезон можна починати в усіх регіонах країни, оскільки енергоресурсів на осінньо-зимовий період заготовлено достатньо.

При цьому прем'єр закликав місцеву владу не тримати людей у холоді і приймати рішення про початок опалювального сезону «виходячи з конкретних погодних умов, на користь мешканців конкретних територій».