Україна за рік збільшила транзит російського газу

Станом на 25 вересня 2013 року, добовий транзит в країни Європи становить 283,5 млн м3, що на 51,6 млн м3 або 18% більше за показники аналогічного періоду 2012 року. ПАТ «Укртрансгаз» продовжує виконувати заходи із забезпечення стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2013/2014 років, повідомляє прес-служба відомства.

З квітня місяця по 25 вересня поточного року, в підземні сховища закачано 9,7 млрд м3 газу.

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Таким чином, в підземних сховищах газу знаходиться 15,3 млрд м3.

Всі заявки країн-імпортерів виконуються в повному обсязі та в зазначені строки, повідомляє Центральний диспетчерський департамент ПАТ«Укртрансгаз».

Довідка УНІАН. ПАТ «Укртрансгаз» – провідна компанія з транспортування та зберігання природного газу на території України, 100% акцій якої належить державі.

Вона складається з 14 структурних підрозділів на правах філій, промислові об’єкти яких знаходяться у всіх областях України. Обсяг транспортування газу в 2012 році склав 132,4 млрд м3.

Загальна довжина газопроводів, які експлуатує підприємство, складає 38,6 тис. км.

Система ГТС включає в себе 1451 газорозподільчу станцію. Парк газоперекачувальних агрегатів нараховує 702 одиниці, загальною потужністю 5442,9 МВт. Вони розміщені на 72 компресорних станціях, до складу яких входять 110 компресорних цехів. Окрім цього, ПАТ«Укртрансгаз» має одну з найпотужніших в Європі мереж підземних сховищ газу (ПСГ), спільна активна місткість яких складає 31 млрд м3.