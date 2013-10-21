Симоненко обурений кількістю євроделегатів, через яких весь Київ стоїть у заторах

Лідер фракції КПУ Петро Симоненко пов'язує транспортні пробки в Києві з євроінтеграцією України.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи на Погоджувальній раді у Верховній Раді, Симоненко сказав: «З цією євроінтеграцією сьогодні по Києву проїхати неможливо. Їх наїхало тут, як не знаю кого і скільки, і кожному машину супроводу подавай».

Він наголосив, що «поприїжджали якісь клерки, вам руки викручують, хвоста накручують, а наші люди прості страждають».

Читайте також: Політики та громадські активісти оголосили про намір заборонити КПУ

Симоненко сказав, що глава представництва ЄС в Україні Ян Томбінський «з нахабством», не приховуючи, сказав, що «гроші на пропаганду євроінтеграції виділяє Європа».

Лідер КПУ наголосив: «Вам заплатив Захід гроші, і ви лепечете все підряд і не думаєте, які наслідки для народу будуть» від цієї євроінтеграції.