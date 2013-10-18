Політики та громадські активісти оголосили про намір заборонити КПУ

Народний депутат України Едуард Гурвіц (фракція партії “УДАР”) оголосив про ініціативу щодо проведення всеукраїнського референдуму із заборони Комуністичної партії України.

На прес-конференції в агентстві УНІАН Гурвіц зазначив, що осуд та заборона більшовицької ідеології є не стільки питанням ставлення до історії, скільки питанням майбутнього України, тому і виникла ініціатива проведення референдуму.

Гурвіц сподівається, що наступного тижня у Верховній Раді України буде створено міжфракційне об’єднання з проведення референдуму щодо заборони КПУ.

Він вважає, що ця партія сповідує «ворожу і нелюдську ідеологію».

За словами депутата, в усіх регіонах України планується створити штаби і залучити до організації референдуму всі демократичні сили.

«Я думаю, що наші демократичні партії, громадські рухи долучаться до цієї справи. Цей референдум має поставити крапку в питанні існування КПУ», - підкреслив Гурвіц.

Він висловив сподівання, що «максимально сконцентрована підготовка дасть можливість провести цей референдум». При цьому депутат не назвав терміни, в які цей референдум може відбутися.

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Народний депутат України кількох попередніх скликань, заслужений юрист України Юрій Кармазін підкреслив, що організатори референдуму запропонують громадянам текст законопроекту про заборону Комуністичної партії та інших тоталітарних ідеологій.

“Цей закон ми запропонуємо прийняти як норму прямої дії всенародним голосуванням, тобто референдумом”, - додав він.

При цьому, за словами Кармазіна, “якщо виходити з діючого закону про референдум, то цей закон не може змінити вже ні Верховна Рада, ніхто, бо змінити його може тільки сам народ”.

Пізніше Кармазін все-таке зазначив, що чинний закон про референдум має бути змінений, і наголосив, що референдум має проводитися вже за новим законом. Він висловив сподівання, що парламент протягом року ухвалить новий закон про референдум.

Кармазін наголосив на необхідності заборони Компартії.

Він також зазначив, що готується звернення до Президента України Віктора Януковича з проханням припинити переслідування патріотів, які пошкоджували пам’ятники тоталітарного режиму.

Публіцист Дмитро Корчинський наголосив, що для нього заборона КПУ - «це особиста інтимна справа», оскільки за комуністичного режиму загинули багато його родичів.

«Я розумію, що таких людей, як я - з такими сімейними спогадами - в Україні три чверті населення», - додав він.

За словами Корчинського, «це сьогодні КПУ виглядає, як домашня собачка при Партії регіонів», але, з іншого боку, КПУ - це найстаріша фракція в українському парламенті, це партія, яка має структури по всій Україні», тому існує загроза того, що Росія в будь-який момент може використати КПУ як реальний інструмент у власних цілях.

«Це небезпека, яка має бути зліквідована», - наголосив Корчинський.

Телеведучий Антін Мухарський вважає, що КПУ мала бути заборонена ще у 1991 році «як партія, яка винищила 20 мільйонів українців», зокрема, внаслідок кількох голодоморів.

«Всі ці злочини до цього часу не покарані, тому і виникла ініціатива щодо заборони КПУ, її ідеології», - додав він.

При цьому Мухарський зазначив, що представляє тих людей, які не належать до жодної політичної партії, до жодного угруповання.

«Коли до мене звернулася ініціативна група з пропозицією підтримати, то я безапеляційно сказав «так», - наголосив Мухарський.