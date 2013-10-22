Тимошенко погодилась на часткове помилування - Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це після зустрічі лідерів опозиції з міністрами закордонних справ Польщі та Швеції Радославом Сікорським і Карлом Більдтом заявив лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.

«Так, Юлія Тимошенко згодна на часткове помилування. Вона про це публічно заявила, що вона робить серйозний крок. Вона для долі України готова прийняти часткове помилування», - зазначив Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня Кокс і Квасневський передали Президенту України Віктору Януковичу клопотання про помилування екс-прем'єра "Для юридичної легалізації можливості виїзду Тимошенко за кордон".

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У засобах масової інформації писали про принаймні три основні варіанти звільнення Тимошенко: "лікувальні канікули", коли Тимошенко буде дозволено лікування в Німеччині, але час лікування не зараховується в термін відбування покарання. На цьому наполягають деякі провладні депутати Верховної Ради.

Опозиція схиляється до варіанту помилування, коли Тимошенко звільняють за помилуванням, а вже потім, як висловився її захисник Сергій Власенко, "вона сама вирішує, що робити зі своїм здоров’ям".

Європейські представники, і зокрема депутат Європарламенту Марек Сівець, а також деякі ЗМІ в Україні, писали й про третій варіант: "часткове помилування", коли термін ув’язнення скорочується з семи до двох років, але Тимошенко буде заборонено три роки обіймати державні посади й за нею залишається сплата штрафу в розмірі 200 млн доларів.