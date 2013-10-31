Законопроект про лікування в'язнів за кордоном несправедливий - нардеп

16:23, 31 жовтня 2013
Політика
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На думку депутата, ухвалення даного законопроекту надасть шанс на звільнення від покарання особам, засудженим за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, в тому числі насильницьких.

тимошенко

Законопроект №3461 «Про внесення змін у статтю 84 Кримінального кодексу України щодо можливості лікування за кордоном осіб, засуджених до позбавлення волі» є неприйнятним, на думку позафракційного депутата Лева Миримського.

"Його положення очевидно розраховані на одну особу, адже в якості умови прийняття рішення про лікування за кордоном зазначено проходження безперервного стаціонарного лікування впродовж 365 днів в установі охорони здоров'я України за межами пенітенціарних закладів. Під таку умову підпадає лише одна особа в державі, оскільки за загальним правилом лікування засуджених осіб проводиться в закладах Державної пенітенціарної служби України", - стверджує нардеп.

Миримський також побоюється, що ухвалення даного законопроекту надасть шанс на звільнення від покарання особам, засудженим за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, в тому числі насильницьких. Причиною звільнення цих ув'язнених може стати відсутність обмежень кола осіб, які можуть розраховувати на звільнення від покарання та лікування за кордоном, а також відсутність будь-яких процедур встановлення «неможливості отримання належного лікування» в Україні, яке є підставою для лікування за кордоном.

"Єдиними документами, які має надати засуджений, є довідка про період лікування та згода іноземного медичного закладу прийняти особу на лікування. Суд, який розглядатиме питання, фактично позбавлений можливості відмовити у звільненні від покарання, якщо дотримано формальні вимоги щодо подання таких документів. Це очевидно створює необмежені підстави для зловживань та ухилення від відбування покарань злочинцями", - вважає депутат.

Також Миримський додає, що даний законопроект несправедливим, оскільки особи, які відбувають менш суворі за ув'язнення покарання (обмеження волі, арешт тощо) не наділяються правом на лікування за кордоном.

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