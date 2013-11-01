ЦВК зареєструвала перших міжнародних спостерігачів на довибори 15 грудня

Центральна виборча комісія зареєструвала 16 міжнародних спостерігачів на повторні вибори у п’яти округах 15 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ЦВК ухвалила на сьогоднішньому засіданні.

15 офіційних спостерігачів зареєстровано від Міжнародної організації зі спостереження за виборами CIS-EMO та одного спостерігача - з Німеччини.

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Як повідомляв УНІАН, після парламентських виборів 2012 року Центрвиборчком прийняв постанову про неможливість встановити достовірні результати голосування на виборах 28 жовтня у п'яти одномандатних округах: № 94 (Обухів, Київська область), №132 (Первомайськ, Миколаївська область), №194 (Черкаси), №197 (Канів, Черкаська область) і №223 (Київ).

5 вересня цього року Верховна Рада призначила на 15 грудня повторні вибори у п’яти проблемних округах.

ЦВК оголосила про початок з 16 жовтня виборчого процесу з повторних виборів до парламенту у п’яти округах.