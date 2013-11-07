Більшість депутатів ВР вважає, що Україна та ЄС підпишуть угоду - опитування

Три чверті депутатів Верховної Ради України вважають, що на Вільнюському саміті буде підписано Угоду про Асоціацію між ЄС та Україною. Про це свідчать дані опитування народних депутатів, проведеного Інститутом Горшеніна 5 листопада.

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На запитання «Чи підпише Україна УА з Євросоюзом на майбутньому саміті у Вільнюсі?» 35% опитаних депутатів відповіли «точно так», ще 38 % - «скоріше так». Лише 10 % народних обранців впевнені, що договір між Україною і ЄС не буде підписано. «Швидше ні» відповіли ще 9%. Відмовилися відповідати 8% опитаних.

Опитування проводилося 05.11.13 анонімно серед народних депутатів України. Всього було опитано 102 народних депутата. Вибірка репрезентативна фракціям Верховної Ради України.