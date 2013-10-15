Україна завершує підготовку до Вільнюського саміту - Янукович

Як повідомляє прес-служба Президента України, під час зустрічі з прем'єр-міністром Естонії Андрусом Ансіпом глава Української держави зазначив, що у 2010 році Україна почала активний процес модернізації та європейської інтеграції.

«2013 рік став визначальним роком. Ми фактично ідемо до завершення підготовки до Саміту. Залишились штрихи», - сказав Президент.

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Говорячи про українсько-естонські відносини, Янукович підкреслив, що візит Ансіпа в Україну у квітні цього року став відправною точкою в посиленні співпраці між країнами.

Президент також подякував прем'єр-міністру Естонії за підтримку євроінтеграційних прагнень України.

У свою чергу, Ансіп висловив сподівання, що в листопаді у Вільнюсі буде підписано Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Перед початком зустрічі прем'єр-міністр Естонії провів екскурсію будівлею уряду та розповів главі Української держави про роботу системи електронного урядування Естонії.

Крім того, Янукович залишив запис у Книзі почесних гостей.