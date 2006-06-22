Регіони нічого не приймуть ”з брудних рук Тимошенко”

Член фракції Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ вважає, що його політична сила повинна відмовитись від усіх посад у Верховній Раді і перейти в жорстку, але конструктивну опозицію.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам він зазначив, що принаймні до ухвалення закону про опозицію Партія регіонів не повинна погоджуватись на будь-які посади. «Закон має все визначити, тому що подачки – вони мають свій другий бік. Сьогодні вони при владі і думають, що можна розрахуватись подачками, а завтра вони в опозиції, і точка зору діаметрально змінюється. Ми це вже все проходили», - сказав Є.КУШНАРЬОВ.

Коментуючи розмови у кулуарах парламенту, що він є реальним кандидатом на посаду віце-спікера, Є.КУШНАРЬОВ сказав: «Завтра і післязавтра я відмовлюсь у будь-якому випадку. Відмовлюсь у будь-якому випадку. Мені не потрібні посади». "Ми брати з рук пані Тимошенко нічого не будемо, оскільки ці руки брудні", - підкреслив представник Партії регіонів.

Разом з тим депутат зауважив, що не може говорити про всю свою партію, оскільки необхідно прийняти рішення, і не виключив, що у його колег може бути інша точка зору.

Є.КУШНАРЬОВ також наголосив, що необхідно ухвалити закон про опозицію. При цьому основою має стати законопроект, який пропонувала «Наша Україна» ще у 2002 році, коли була сама опозицією, а не проект, який вона хоче запропонувати сьогодні, адже «вони тоді дуже добре розуміли, які права потрібні опозиції, оскільки самі були опозицією». Депутат запропонував порівняти обидва законопроекти, «і тоді усю фальш буде видно, яка лилася з цієї трибуни неодноразово».

Говорячи про плани Партії регіонів після створення коаліції, Є.КУШНАРЬОВ зазначив, що Партія регіонів визначить свою позицію на політраді. Він прогнозує, що “Регіони” оголосять про перехід в опозицію. «Якщо це буде так, то ми будемо жорсткою, але конструктивною опозицією, і використовувати будемо всі методи і парламентської, і позапарламентської політичної роботи для того, щоб забезпечити найжорстокіший контроль за діяльністю влади», - сказав депутат і зауважив, що Партія регіонів нестиме правду українському народу про діяльність влади і пропонуватиме альтернативні шляхи розвитку.