У львівських депутатів не вийшла відставка губернатора

Як передає кореспондент УНІАН, на сесії облради щойно оприлюднили результати таємного голосування з питання про висловлення недовіри голові Львівської ОДА Салу. За висловлення недовіри проголосували 72 депутати, проти - 5 депутатів, утримався - 1, недійсними визнано 3 бюлетені.

Для ухвалення рішення про висловлення недовіри необхідно було набрати 78 голосів.

Кількість депутатів, які отримали бюлетені і взяли участь у голосуванні - 81.

На тему: Генерал-майор міліції Сало очолив Львівську ОДА

Загальна кількість депутатів облради - 116.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня Президент України Віктор Янукович своїм указом призначив Сала головою Львівської ОДА. Генерал-майор міліції Сало з листопада 2012 року обіймав посаду начальника Управління МВС в Івано-Франківській області.

Минулого тижня львівські осередки національно-демократичних партій підписали заяву, де вимагають від депутатів Львівської обласної ради виголошення недовіри новопризначеному губернатору Олегу Салу. А опозиційні партії ВО «Батьківщина», «УДАР» та ВО «Свобода» розпочали збір підписів за висловлення недовіри Салу на найближчій сесії Львівської обласної ради.

В опозиції наголошують, що, перебуваючи на посаді начальника львівської обласної міліції, у 2004 році Сало намагався перешкодити вільному волевиявленню українців. "Саме за його наказом блокувалися автобусні колони, які рухалися на Київ, під колеса кидали шипи", - зазначається у заяві.

Опозиція звертає увагу, що проти Сала була порушена кримінальна справа за використання півмільйона гривень, виділених на ремонт будівлі львівського облуправління міліції, для будівництва «розкішної дачі тодішнього міністра внутрішніх справ Миколи Білоконя».