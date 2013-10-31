Генерал-майор міліції Сало очолив Львівську ОДА

Текст Указу від 31 жовтня 2013 року розміщено на офіційному сайті Президента України.

Іншими указами Янукович звільнив Віктора Шемчука з посади голови Львівської ОДА і призначив його радником Президента України.

Як повідомляв УНІАН, з 20 листопада 2012 року генерал-майор міліції Олег Сало був начальником Управління МВС України в Івано-Франківській області.

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Згідно з біографією, розміщеною на сайті МВС України, Олег Сало народився 1 квітня 1968 року в місті Нестерові (тепер - Жовква) Львівської області.

Після закінчення середньої школи у 1985 році вступив до Львівського ПТУ-21, де навчався за спеціальністю монтажник радіоапаратури. З 1986 по 1988 роки проходив службу в Збройних Силах СРСР. Після демобілізації з війська у 1988 році вступив на службу в органи внутрішніх справ.

У 1998 році - призначений начальником МРЕВ УДАІ Управління МВС України у Львівській області.

У 2000 році - призначений начальником Управління ДАІ УМВС України у Львівській області.

З квітня 2003 року - заступник начальника УМВС України на Львівській залізниці з громадської безпеки, згодом очолив це Управління.

З грудня 2003 по січень 2005 року очолював УМВС України у Львівській області.

У період з березня 2010 року по травень 2011 року очолював УМВС України у Рівненській області. Згодом був радником міністра внутрішніх справ по Західному регіону України.

До призначення начальником УМВС України в Івано-Франківській області генерал-майор міліції Олег Сало обіймав посаду першого заступника начальника Департаменту громадської безпеки МВС України.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2005 року Генпрокуратура порушила проти Сала дві кримінальні справи за фактами порушення виборчого права і зловживання владою та службовим положенням. Після цього його оголосили у міжнародний розшук.

У жовтні 2006 року Генпрокуратура повернула кримінальні справи, порушені проти Сала, до прокуратури Львівської області на дорозслідування.

19 лютого 2007 року Печерський райсуд Києва ухвалив рішення припинити ці кримінальні справи «у зв`язку з відсутністю в діях Олега Сала складу злочину».