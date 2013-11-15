Медведєв нагадав Азарову про зобов'язання закачувати газ до ПГС

Сьогодні відбулася телефонна розмова між прем'єрами Росії і України, вони обговорили поточні питання торговельно-економічної співпраці між двома країнами.

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Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-службу уряду РФ.

"У ході розмови російський прем'єр звернув увагу українського на необхідність виконання українською стороною зобов'язань із закачування газу до ПГС в обсягах, достатніх для здійснення міжнародних контрактів", - повідомляє прес-служба.

"Сторони домовилися продовжити обговорення цієї теми на майбутньому саміті голів урядів країн СНД у Санкт-Петербурзі у середині наступного тижня", - повідомила прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький заявив, що «Нафтогаз» до кінця поточного року може не здійснювати закупівлі газу у «Газпрому», оскільки на сьогодні потреби в газі істотно скоротилися, зокрема через теплу погоду.

За словами Ставицького, НАК «Нафтогаз України» у першій декаді листопада не проводив закупівлю газу у російського «Газпрому». «У нас повне сховище газу, тому немає зараз потреби збільшувати обсяги закупівлі в Росії», - сказав міністр.

Водночас він заявив, що припинення закупівлі газу Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» у російського монополіста «Газпрому» ніяк не позначиться на транзиті російського газу до Європи територією України.

«Абсолютно ніяк не позначиться. Ми себе абсолютно комфортно почуваємо...», - сказав Ставицький.

Водночас, 14 листопада, начальник департаменту "Газпрому" Павло Одеров заявив, що Україна, після припинення у листопаді відбору газу в Росії, може використовувати для поставок на внутрішній ринок газ із підземних сховищ (ПСГ), що негативно відіб'ється в подальшому на транзиті до Європи. "Ми бачимо достатньо тривожну динаміку, пов'язану з тим, що відбори природного газу з РФ Україною впали у листопаді, що за фактом означає, що для забезпечення потреб внутрішнього ринку використовується внутрішній видобуток і, видно, ПСГ, що потенційно може негативно відбитися на транзиті російського газу", - сказав Одеров у ході телефонної конференції.

Він підкреслив, що для забезпечення безперебійного транзиту територією України необхідно задіювати українські ПСГ.