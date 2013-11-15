ЄС готовий до безвізового режиму з Молдовою, вважає Баррозу

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу на зустрічі з прем'єр-міністрами Молдови та Румунії Юрієм Лянке та Віктором Понтою.

"Після саміту "Східного партнерства" Європейська комісія запропонує законодавчу ініціативу скасування візових вимог для молдавських громадян, які мають біометричні паспорти", - сказав Баррозу.

"Це гарна новина для громадян і дуже важливий елемент на шляху до тіснішої політичної асоціації та економічної інтеграції з Європейським Союзом, бо ми тут ведемо мову про контакти між людьми", - зазначив він.

На тему: Молдова стала лідером серед країн Східного партнерства за рівнем свободи медіа

Лянке, зі свого боку, заявив про радість мільйонів молдаван, для яких незабаром можуть скасувати візи до 28 країн-членів ЄС. "Ваша заява зробить щасливішими кожного громадянина Молдови", - сказав він на спільній прес-конференції. "Ця заява, що Молдова виконала усі критерії Плану дій з візової лібералізації, є гарною новиною, яку очікувало молдавське суспільство. Я повертаюся додому з почуттям радості", - зазначив він.

За процедурою, пропозиції Єврокомісії щодо скасування візового режиму мають затвердити Рада Євросоюзу і Європарламент. Йдеться про дозвіл громадянам, які мають біометричні паспорти, перебувати на території країн-членів ЄС у період до 90 днів.

Раніше заступник міністра закордонних справ України Андрій Олефіров висловив у Брюсселі припущення, що громадяни Молдови зможуть подорожувати до ЄС без віз з 2015 року. За словами українських дипломатів, Україна перебуває наприкінці першого етапу переговорів з візової ліберазації з ЄС і готова перейти до другої, останньої фази.