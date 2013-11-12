Молдова стала лідером серед країн Східного партнерства за рівнем свободи медіа

Як повідомили УНІАН у представництві Європейського Союзу в Україні, про це свідчать результати другого заміру Індексу свободи ЗМІ шести країн Східного партнерства, презентовані у Києві Міжнародною громадською організацією «Інтерньюз-Україна».

Також були представлені дані нових рейтингів «ТОП-З події, які сприяли розвитку та захисту свободи ЗМІ регіону» та «ТОП-3 події, які перешкоджали становленню вільних медіа регіону» за липень - вересень 2013 року.

Обидва дослідження реалізуються в рамках проекту «Моніторинг свободи медіа країн Східного партнерства», що здійснюється за фінансової підтримки Європейського Союзу та став ініціативою Форуму громадянського суспільства Східного партнерства.

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Згідно з Індексом, Молдова посіла перше місце, Грузія – друге, Вірменія та Україна опинилися на третій та четвертій сходинках відповідно, п’яте та шосте місця дістались Азербайджану та Білорусі відповідно.

Аналізуючи результати дослідження, координатор проекту від МГО «Інтерньюз-Україна» Наталія Сад зазначила: «Попри найбільший прогрес, досягнутий Україною у взаєминах з Європейським Союзом останнім часом, її четверте місце у рейтингу визначає недосконале законодавство та системні порушення з його дотримання. Натомість Молдова та Грузія, які тільки планують парафувати Угоду про асоціацію з ЄС на Вільнюському саміті Східного партнерства, резонно обіймають перше та друге місця відповідно».

У свою чергу, головний редактор сайту Eastern Partnership Media Freedom Watch (mediafreedomwatch.org) Анатолій Марциновський навів найбільш резонансні події зі знаком «+» та «-» у медіа-житті країн шістки. Зокрема, він відзначив, що на думку переважної більшості опитаних українських медіа-експертів, кібер-атаки на поштові скриньки журналістів з метою їх дискредитації та створення клону «Української правди» є найбільш негативним трендом на медіа-ринку України у липні – вересні 2013 р. З іншого боку, позитивом є судове рішення у справі Ольги Сніцарчук та Владислава Соделя, внесення на друге читання законопроектів про суспільне мовлення та роздержавлення ЗМІ, - зазначають експерти.

Довідка. Проект «EaP East Media Freedom Watch. Моніторинг свободи медіа країн Східного партнерства» покликаний сприяти захисту свободи слова та медіа у країнах шістки шляхом підвищення обізнаності громадськості на регіональному та міжнародному рівнях щодо ситуації зі свободою ЗМІ та журналістів регіону. Проект реалізується МГО «Інтерньюз-Україна» за підтримки Європейського Союзу та у співпраці з провідними медійними неурядовими організаціями: Єреванським прес-клубом (Вірменія), Союзом журналістів «Єні Несіл» (Азербайджан), Асоціацією «Зелена Хвиля» (Грузія), Центром незалежної журналістики (Молдова) та партнерами із Білорусі.

Східне партнерство – це програма Європейського Союзу, започаткована у 2008-му році. Її країнами-учасницями є Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова та Україна.