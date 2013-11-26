Лідери опозиції підуть на завтрашнє засідання Кабміну

Про це Яценюк заявив журналістам на Європейській площі. «Завтра три керівники фракцій підуть на засідання Кабінету міністрів з вимогою скасувати незаконне антиєвропейське рішення. Завтра буде великий пікет біля Кабміну».

Разом з тим, відповідаючи на запитання журналістів, чи можливий варіант, коли опозиціонерів просто не пустять до будівлі уряду, як це було у випадку із засіданням КМДА, він сказав: «Я ідіотський сценарій Азарова не можу обговорювати. Є закон, де написано, що народний депутат України має право відвідувати засідання уряду і має право дорадчого голосу. Тому, щоб Азаров не викликав весь «Беркут» з Києва, тільки три керівники опозиції зайдуть на засідання уряду».

Як передає кореспондент УНІАН, на Європейській площі сьогодні значно спокійніше, ніж добу тому. Мітингувальники, послухавши виступи політиків, зараз танцюють під музику, що лунає зі сцени. Їх близько 3 тисяч. Міліціонерів значно менше, ніж учора, а «беркутівців» взагалі на площі немає.