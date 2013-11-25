На Європейську площу стягують "Беркут", знову розпочалася бійка з мітингувальниками

Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальники застосовують палиці та металеві прути. Міліція застосовує шумові гранати та сльозогінний газ.

Лідер “Батьківщини” Арсеній Яценюк намагається владнати конфлікт. Він ходить між бійцями “Беркута”. Також він закликає мітингувальників припинити атаку на міліціонерів.

На даний момент «беркутівці» стали в очепленні навколо УНІАН, з боку Європейської площі та частково з боку вул. Трьохсвятительської.

Водночас, як стало відомо УНІАН з джерел у правоохоронних органах, до Європейської площі підтягуються щонайменше 1 тис. спецпризначенців.