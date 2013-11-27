Азаров заявив, що поділяє розчарування людей, що вийшли на Євромайдан

Прем'єр-міністр України Микола Азаров заявляє, що розуміє і поділяє розчарування людей, які вийшли на Євромайдани, але спроби опозиційних політиків дестабілізувати ситуацію правоохоронні органи мають припиняти негайно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи сьогодні засідання уряду.

«Я хочу звернутися до людей, які вийшли на вулицю, наприклад, зараз, щоб висловити підтримку курсу європейської інтеграції. Адже саме це головний зміст акцій, які відбуваються останніми днями, як би не хотіли деякі політичні сили перетворити їх на протистояння з владою. Людей вивели на вулиці не політики, а щире розчарування тим, що наші плани на цьому етапі не збулися. Я добре розумію і поділяю це розчарування. Тому що 90% тих, хто вийшов на маніфестації - це ті громадяни, які впродовж трьох років підтримували політику Президента і уряду на євроінтеграцію», - відзначив прем'єр.

Азаров висловив жаль, що певні опозиційні політики не залишають спроб перетворити мирне волевиявлення на зіткнення «стінка на стінку».

«Такі спроби правоохоронні органи мають припиняти негайно. Це на користь переважної більшості наших громадян - і тих, хто вийшов на вулиці, і тих, хто живе і працює поряд із місцями проведення масових акцій. Взагалі, наші громадяни мають усвідомити: нагнітання ситуації працює проти України, послаблює наші позиції на переговорах. Той, хто хоче дестабілізувати ситуацію, працює проти європейського вибору», - заявив глава уряду.

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Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Кабінет міністрів України ухвалив рішення призупинити процес підготовки до укладання Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, яку планувалося підписати 28-29 листопада на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі.

Після цього в різних містах України почалися масові акції на підтримку євроінтеграції.