Азаров доручив забезпечити МЗС переговори з РФ і ЄС

Прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив Міністерству закордонних справ спільно з Міністерством економічної політики і торгівлі забезпечити проведення тристоронніх консультацій між Україною, РФ і ЄС, визначити їх порядок денний і практичні договірні кроки, які відкриють дорогу до підписання Угоди про асоціацію між Києвом і Євросоюзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи сьогодні засідання уряду.

Азаров підкреслив, що Україна залишається в переговорному процесі з ЄС, залишається в проекті «Східного партнерства».

«Паузу у ситуації ми використовуємо для того, щоб продовжити удосконалювати українське законодавство на європейських засадах, удосконалювати демократичні стандарти, прискорено запроваджувати в економіку технічні регламенти і норми Євросоюзу, підвищувати конкурентоспроможність вітчизняної економіки», - пояснив прем'єр.

Тому, за словами Азарова, перше і найголовніше доручення - Міністерству закордонних справ спільно з Міністерством економічної політики і торгівлі «забезпечити проведення тристоронніх консультацій, визначити їх порядок денний і практичні договірні кроки, які відкриють дорогу до підписання Угоди про асоціацію».

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Кабінет міністрів України ухвалив рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, яку планувалося підписати 28-29 листопада на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі.

Водночас КМУ доручив Міністерству закордонних справ спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством промислової політики “запропонувати Європейському Союзу і Російській Федерації створити комісію на тристоронній основі для розробки комплексу питань, спрямованих на відновлення втрачених обсягів виробництва і напрямків торговельно-економічних відносин; відновити активний діалог з Російською Федерацією та іншими країнами Митного союзу і державами - членами Співдружності Незалежних Держав про пожвавлення торговельно-економічних зв'язків з метою збереження і зміцнення спільними зусиллями економічного потенціалу держави”, - йдеться у розпорядженні.

Водночас Європейський Союз не бачить можливостей підключити Росію до переговорів України і Євросоюзу про асоціацію, діалог може вестися тільки на двосторонній основі, заявив, зокрема, голова Представництва ЄС у Росії Вігадас Ушацкас.